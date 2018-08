Toyota ootab autoralli MM-sarja tagasi ka Subarut ja Mitsubishit

Kõik kolm Jaapani autobrändi olid autoralli MM-sarjas esindatud eelmise sajandi lõpus. Mitte ainult nad ei osalenud sarjas, vaid nad suutsid aastatel 1998 ja 1999 vallutada tootjate arvestuse esikolmiku.

Mitsubishi loobus MM-sarjast pärast 2005. aastat, Subaru otsustas loobuda sarjast aastal 2008. Seejärel polnud MM-sarjas ühtegi Jaapani autotootjat lausa kaheksa aastat, kuni 2017. aastal Toyota ootamatult eduka projektiga naasis.

«Toyota on hetkel ainuke Jaapani autotootja, kes MM-sarjas osaleb, vanasti olid Subaru ja Mitsubishi koos meiga. Toyota eesmärk on äratada huvi autoralli vastu võimalikult paljudes inimestes. Paljud rallifännid mäletavad kõiki Japani autobrände, mis MM-sarjas kaasa tegid. Ma loodan, et MM-sarja Jaapanisse toomine paneb ka teised Jaapani tootjad uuesti sarjast huvituma,» rääkis Toyoda Autosport.com-ile.

«Ma tahan nende tagasitulekut aidata. See ongi meie Gazoo Racingu eesmärk – me mitte ei tööta vaid Toyota heaks vaid tahame aidata ka sporti üldisemalt,» lausus Toyoda ning lisas, et tema usub, et Toyota jätkab MM-sarjas veel pikki aastaid.

«Vahest segavad meeskondi majanduslikud põhjused. Meie eesmärk on osaleda sellises sarjades ja tõestada, et suudame valmistada üha paremaid masinaid. Lisaks soovime leida Toyotale hulga suuremat toetajaskonda. Me jätkame oma eesmärkide püüdmist,» rääkis Toyoda.