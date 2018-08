Ragnar Klavani Liverpoolist lahkumine ei ole päevakorras

Mõned Türgi uudisportaalid teatasid esmaspäeval, et Istanbuli Fenerbahce on (teiste keskkaitsjate seas) võtnud sihikule Klavani. Nimetatud ülemineku võimalikkuse toetuseks välja toodu peamine asjaolu – oodatav vähene mänguaeg – on siiski pealiskaudne.

Alljärgnevad loogikad viitavad kõik, et Klavani lahkumine Liverpoolist pole päevakorras:

1. Fenerbahcel pole Klavanit vaja. Teisipäeva õhtul viigistati Meistrite liiga kolmanda eelringi korduskohtumises koduväljakul Lissaboni Benficaga 1:1 ning langeti koguskooriga 1:2 konkurentsist. Algaval eurohooajal mängitakse seega Euroopa liigas, mille auhinnarahad Meistrite liiga omadest keskeltläbi 3,5 korda väiksemad. Kindlasti vähendab see klubi võimalusi ja motivatsiooni koosseisu investeerida.

2. Liverpoolil pole mõtet Klavanit maha müüa. Isegi kui Eesti parim jalgpallur sooviks ise klubist lahkuda, oleks Liverpoolist totter teda ära lubada. Pühapäevases mängus West Hamiga oli peatreener Jürgen Kloppi käsutuses kaks tervet keskkaitsjat – Virgil van Dijk ja Joe Gomez. Lisaks Klavanile olid vigastusega audis Dejan Lovren ja Joel Matip.

Kuna üleminekuaken mängijate sissetoomiseks sulgus Inglismaa klubide jaoks neljapäeval, pole meeskonda võimalik täiendada enne, kui aken jaanuaris taas avaneb. Vahepeal ootab Liverpooli ees 27-29 võistluskohtumist (sõltuvalt tulemustest liigakarikasarjas), mille läbimine nelja keskkaitsjaga, kellest kahe (Lovren ja Matip) tervise kohal küsimärgid, oleks rumal, suisa vastutustundetu.

Klavani mängijaõiguste müügist teenitav summa oleks tagasihoidlik. Kaks suve tagasi maksti tema eest FC Augsburgile 5 miljonit eurot, ent isegi 50-protsendiline vaheltkasu oleks Liverpooli mastaape arvestades väike. Klubil, kes ostis 90 miljoni eest van Dijki ja 75 miljoni eest väravavahi Alissoni, pole vajadust kopikaid lugeda.

Klavan on Kloppi poolt klubisse toodud mängija, mitte eelmise peatreeneri «pärandvara». Sakslane on saanud kaks aastat Klavanit enda viljeletava jalgpalli vaimus koolitada. Peatreeneri visiooni võimalikult detailselt tajuvad jalgpallurid on ülikõva valuuta, sest neid pole võimalik toota automaatselt, vaid ainult aegamisi küpsetades. Liverpoolil on Klavanist loobumisega võita väga vähe, sisuliselt mitte midagi. Muuseas, sellele kõigele viitas ka Kloppi poolt kevadel öeldu, et sooviks Klavaniga lepingut pikendada.

3. Klavanil pole vaja Liverpoolist lahkuda. Kartus, et Klavanile jagub eesootaval hooajal vähem mänguaega kui mullu, pole asjatu, sest jaanuaris lisandus koosseisu van Dijk ja mehistunud on ka Gomez. Samas ei tasu tõe pähe võtta Liverpooli ajakirjanduse juttu, mille kohaselt on langenud Klavan keskkaitsjate hierarhiaks viiendaks.

Noort oma kasvandikku Gomezit tugevalt toetav, sisuliselt promov retoorika on üks, Kloppi arvamus teine asi. Postimehe allikate kohaselt oli Klavan kaks nädalat enne Premier League’i avakohtumist planeeritud kuuluma Virgil van Dijki kõrval Liverpooli algkoosseisu. Eestlase lihasevigastus sundis peatreener Jürgen Kloppi plaane ümber tegema ja saatma platsile Gomezi.

Klavanit ei oota tagatud koht põhikoosseisus, aga säärane pole tema staatus Liverpoolis kunagi olnudki. Ilmselt jagub talle alanud hooajal veidi, aga mitte oluliselt vähem mänguaega kui eelmisel kahel. Samas pole välistatud, et mõnede asjaolude kokkusattumisel mängib Klavan hoopis rohkem (seni on ta mõlemal Liverpooli-hooajal kuulunud meeskonna algkoosseisu 20-s kohtumises).

Rääkides rahalisest poolest, siis tõsi on, et Türgi tippklubid on Euroopas ühed vähesed, kes oleksid valmis maksma Klavanile võrreldavat palka Liverpoolis teenitavaga (Inglismaa meedia hinnangutel umbes 2,5 miljonit eurot aastas), aga samas räägivad Türgi kahjuks nii sportlikud kui ka olmelised tegurid.

Kuigi Türgi tippklubide tase on korralik, siis pole Fenerbahce kindlasti võrreldav Meistrite liiga finalisti Liverpooli omaga. Türgi kõrgliiga keskmine tase jääb aga Premier League’ile alla kõvasti – UEFA Euroopa kõrgliigade edetabelis paiknetakse vastavalt kümnendal ja teisel kohal. Ning Türgi kui elukoha kvaliteet on riigi pingelise poliitilise olukorra tõttu küsitav.

Kokkuvõte. Pole ühestki otsast üllatav, et Klavani vastu tuntakse huvi (lisaks Fenerbahce väidetavale huvile olla eelmisel nädalal Liverpoolile helistatud Newcastle Unitedist), sest ta on tõestanud kahes Euroopa tippliigas (Bundesligas ja Premier League), et on kõrgel tasemel usaldusväärne keskkaitsja.