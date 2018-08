Saksamaa ralli ja kurikuulus Autobahn erinevad nagu öö ja päev

Sõites Frankfurdi lennujaamast Saksamaa ralli võistluskeskusesse, avastasin end äkitselt kiirteel kihutamas. Ma ei saanud ise ka aru, kuidas see juhtus, aga järsku läks parem jalg väga raskeks. Taevale tänu, et ajakirjanikele ei usaldata tööülesannete täitmiseks kangema mootoriga sõiduvahendit, vaid kõigest 1,6-liitrist Škoda Fabiat.

Liiklusmärgid teepervel teatavad: 100 km/h, 130 km/h ja järsku «piirangute lõpp». Õnnis tunne. Teadagi, mida see Saksamaa kiirteel tähendab. Ei, ma ei rikkunud liikluseeskirja isegi siis, kui sõitsin üle 130 km/h, sest Saksamaa seaduste järgi pole Autobahnil kiiruspiirangut juhul, kui piirkiirust tähistavat märki püsti pole. See on üks väheseid kohti maailmas, kus saab legaalselt oma autost viimast välja pigistada.