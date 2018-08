Lopetegui: pole normaalne, et laseme endale lüüa neli väravat

«Tõsi, et alustasime mängu hästi. Nad lõid küll kohe kiire värava, seda me ei oodanud, aga siis suutsime mängu enda kasuks pöörata. Olime neist suure osa mängust üle, aga ei suutnud tehtule punkti panna. Nad kasutasid meie pakutud võimalused ära, Atletico suudab seda. Mulle tundus, et lisaaja esimesel poolajal kontrollisime mängu. Aga võidab see, kes lööb rohkem väravaid, ja täna olid nemad parem meeskond. Kolmanda värava järel võtsime rohkem riske,» tõdes Lopetegui.

«Atletico karistas ära meie väikese vea ja lõi kolmanda värava. Siis pidime juba rohkem mehi rünnakule saatma ja see maksis meile kätte. Lisaaja esimene pool oli väga hea. Mis oli tänases mängus negatiivset? Me kaotasime ja lasime endale lüüa neli väravat. See pole normaalne,» lausus Lopetegui.