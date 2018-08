Diego Costa: Real on meid alati suurtes finaalides võitnud, nüüd oli meie kord

«Reali vastu mängides peab arvestama, et nad võitlevad alati ja tahavad kõiki karikaid võita. Nad pöörasid kaotusseisu eduks, aga oskasime selleks valmis olla. Olime kannatlikud ja meid saatis edu,» sõnas Costa. «Võtmesõnaks oli raske töö. Teame, et neil on andekad ja võimekad mängijad, kes võivad igal hetkel värava lüüa. Pidime end rahulikuks sundima.»