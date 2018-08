Tribüünile sunnitud Simeone: seal üleval on väga-väga-väga külm!

«Seal üleval on väga külm. Väga-väga-väga külm! Positiivne on see, et sealt näeb hästi mängu, aga ma olen harjunud oma inimestega suhtlema ja seda ma ju tribüünil teha ei saa,» naeris Simeone.

«Vahetusmehed olid väga head, nad tõid uut jõudu ja energiat. Vajamegi kogu meeskonna tuge – et kõik oleksid terved ja tippvormis. Siis on meil hea võiduvõimalus. Viimastes finaalides pole asjad meie tahtmist mööda läinud ja me pole loodetud tulemust saavutanud. Seekordne võit annab meile kõvasti jõudu ja enesekindlust. Täna tähistame, aga homme peame juba mõtlema järgmisele mängule Valenciaga ja eesootavale raskele aastale,» sõnas Simeone.

Simeone sõnas, et edu tõi emotsionaalne valmisolek. «Teeme kõik koos selle nimel tööd. Penalti tuli väga veidral hetkel, selleks momendiks oli mäng tasavägine. Aga vahetustega suutsime kõik ikkagi enda kasuks pöörata. Meeskond leidis endas rünnakul uut jõudu, eriti teise poolaja lõpus. Kui Thomas Lemari välja vahetasime, mõtles ehk mõnigi – mida nad teevad? Aga vahetus andis meile füüsilist võimu juurde ja iga kord, kui ründasime, oli värav õhus,» lausus Simeone.

Simeone puudumisel peatreeneri kohuseid täitnud German Burgos sõnas, et lisaajale minnes pandi kõik panused võidule. «Peame mängima kõiki mänge nagu finaale, mitte ainult neid, kus kohtume Realiga,» nentis ta. Kaks väravat löönud Diego Costa kohta oli Simeonel varuks vaid häid sõnu. «Ta tegi väga hea mängu, aga oluline on, kuidas mängijad tervikuks liituvad. Iga mäng olgu kui finaal,» kordas ta Burgose mõtet.