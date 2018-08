Tänak pärast edukat testikatset: peame lootma parimat

«Pärast esimest läbimist polnud ma autoga väga rahul, muutsime seadistust. Eks me pole pikalt asfaldil sõitnud ka, tuli jälle üht-teist muuta. Aga üldiselt me ei olnud liiga kaugel,» rääkis Tänak hommikusest testikatsest.

Saksamaa ralli tuleb Tänaku arvates vähemalt sama keeruline, kui kõik eelnevad etapid sellel hooajal onud on: «Me ei ole varem seda rallit selle autoga sõitnud, sel aastal on kõik rallid uued. Eelnevad kogemused meil ju puuduvad, peame töötama selle infoga mis meil on ja lootma parimat,» rääkis Tänak.

Üldiselt arvas Tänak, et asfaldil on autoga liiga vähe sel hooajal sõidetud, et mingisuguseid suuri järeldusi auto arengust teha. Konkurente alahindama loomulikult saarlane ei lähe.

«Soome ralli põhjal ei saa midagi vaadata, see on nii spetsiifiline ralli. Ühe ralli põhjal ei maksa järeldusi teha. Fordid on kindlasti kiired, nad olid juba testikatsel esimeste seas, alahinnata ei saa kedagi» rääkis Tänak ja lisas, et Ogier on kindlasti tugev ja samamoodi Hyundaid, kes on kogu aasta head olnud.