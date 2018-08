Schumacheri mänedžer lükkas järjekordsed kuulujutud ümber

Segaduse tekitajaks tundub olevat aga Andratxi linnapea Katia Rouarch. Kuigi L’illustreni väitel teatas linnapea, et Schumacherid kolivad Mallorcale, proovis linnapea öelda, et perekond on linnakesse teretulnud.

Vormelipiloodi tervisest on teada vaid see, et Schumacher taastub Šveitsis Glandinis asuvas kodus, mis on ümber ehitatud erahaiglaks.