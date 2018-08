Katari MM-staadion nõudis järjekordse inimelu

Pole saladus, et Kataris 2022. aastal toimuvaks jalgpalli MMiks staadioneid ehitavad töölised on sunnitud tegutsema orjastavates tingimustes. Briti väljaanne The Guardian tegi juba viis aastat tagasi põhjaliku uurimuse, kus selgus, et keskmiselt sureb suvel peaaegu üks tööline päevas – enamik neist on noored mehed, kes said infarkti. Kuigi nüüd tuli päevavalgele vaid üks surmajuhtum, väidab Inside the Games, et taaskord üritavad kohalikud võimud õnnetusi varjata.