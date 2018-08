Ragnar Klavan on väga lähedal lepingule Itaalia klubiga

19-kordse Türgi meistri Fenerbahce spordidirektor Damien Comolli käis äsja Liverpoolis Klavani palkamise osas läbirääkimisi pidamas. Nende sisust teated puuduvad - küll on kindel, et lepinguni pole (esialgu) jõutud.

Täna ilmus Itaalia ajakirjandusse aga lugu, mis kuulutab, et 32-aastane Klavan on tõsiselt Itaalia Serie A meeskonna Cagliari radaril.

«Klavan oleks kaitseliini kvaliteedi tõstmiseks kahtlemata õige profiiliga mängija,» kirjutas esmalt sardegnasport.com. Kuna Cagliari on Sardiinia saare pealinn, mõjus kohaliku väljaande info usaldusväärsena. Uudises märgiti ka, et Cagliaril luhtusid kõnelused vastavalt Gremio ja Napoli keskkaitsjate Walter Kannemanni ja Lorenzo Tonelliga.

Vähem kui tunni aja eest teatas üleminekute vallas Itaalia usaldusväärseim ajakirjanik Gianluca Di Marzio aga oma kodulehel juba märksa konkreetsemalt: «Cagliari ja Liverpooli kõnelused Klavani ülemineku osas on jõudnud viimasesse etappi. Cagliari on väga lähedal, et saada vahetult hooaja eel enda ridadesse suurepärase CV ja kogemustepagasiga mängija.»