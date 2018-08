Serena Williams sai vahetult enne karjääri suurimat kaotust teada, et tema poolõe tapja on vabaduses

Johanna Konta alistas Silicon Valley Classic turniiril San Jose's esimeses ringis Williamsi 6:1, 6:0. Pärast kaotust nimetati see Williamsi karjääri kõige karmimaks kaotuseks. Kui algselt arvati, et tegu on lihtsalt Williamsi kehva vormi süü, siis nüüdseks selgus, et tegu oli pigem šoki mõjuga.

«Ma ei suutnud seda mõtet oma peast kordagi välja saada. Vahet ei ole mida tapjaga tehti või tehakse, aga see ei too minu õde mitte kunagi tagasi. See on ebaaus, et tal ei ole võimalus mind enam kunagi kallistada,» rääkis Williams BBC-le.