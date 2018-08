PM Saksamaal. Esikolmikus püsiv teine Eesti rallimees: vinge värk!

Esisillaveolise Opel Adamiga sõitev Volver on neljast kiiruskatsest võitnud pooled. 19-aastane Volver kaotab praegu esikohta hoidvale luksemburglasele Grégoire Munsterile 10,4 sekundiga.

«Jäime ennelõunasel viimasel katsel tugeva vihma kätte. Väga hullu ei pannud, kuid suutsime katse võita. Vinge värk,» kommenteeris tõrvalane.

Saksamaa MM-ralli on ADAC Opel karikasarja sõitjatele kaks korda pikem kui nende tavapärased võistlustrassid. Nii jagatakse ka käimasolev etapp kahte osasse. Tänase päeva võitja teenib esikoha punktid ning eraldi arvestust peetakse laupäevast ja pühapäevaste katsete põhjal. Seega ühe nädalavahetusega on õnnestumise korralik võimalik koguda topeltpunktid.

Kuigi Karl Martin Volver on kaasa sõitnud terve ADAC Opel sarja on Saarimaal sõidetav Saksamaa ralli midagi hoopis teistsugust. «Need lõigud veiniistanduste vahel on ikka päris kitsad, lisaks pakuvad väljakutset allamäge lõigud ja kiired nõelasilmad. Meil pole enne Saksamaal midagi sellist olnud.»

Volver hoiab sarja punktitabelis praegu neljandat kohta kui sõidetud on neli rallit. Kui lugeda ka käimasolevat võistlust on ees veel pool hooaega ning esikoht jääb eestlasest 83 punkti kaugusele. «Teoreetiliselt on veel võimalik üldvõitu püüda, kuid selleks tuleks ise 100-protsendiliselt õnnestuda ja veidi loota konkurentide ebaõnnele.»

Volver loeks juba Saksamaa MM-rallil finišeerimist omaette kogemuseks. «See auto ei ole mõeldud niisugusele valule. Meie Opelil on tänavasõiduauto kettad, kuid sellele on pandud ralliauto piduriklotsid. Me võtame seda kui ettevalmistust tulevikuks. Need kogemused, mis me siit rallilt saame, neid ei ole võimalik kusagilt mujalt hankida. Kui selle ilusti ja puhtalt lõpuni tuleme võime ennast võitjaks lugeda,» seadis Volver nädalavahetuse eesmärgid.