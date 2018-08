Narva Trans leidis uue peatreeneri Türgist

Рады представить Вам нового главного тренера клуба - Дженк Озджан (Cenk Özcan) из Турции. «Я рад стать частью клуба «Нарва Транс». Благодарю руководство клуба за оказанное мне доверие, а также приветствую всех игроков и болельщиков команды. Сегодня нет смысла много говорить, нужно сразу включаться в работу и показывать максимум того, на что способна команда.» Вперед к новым горизонтам! Добро пожаловать в Нарву, Дженк! #jknarvatrans #welcometoestonia

