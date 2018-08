PM Saksamaal. Esapekka Lappi: vigadeta võiksin tabelis Otist eespool olla

Intervjuus Postimehele märgib Lappi, et kui vaja, on ta valmis üldkoha Ott Tänaku tiitlivõitluse nimel ohvriks tooma.

Mäletan, et tegin sinuga intervjuu mullu Portugali ralli eel. Toona oli see su MM-debüüt WRC autoga. Olid tõsine ja enesekindel ning võistlus lõppes sulle 10. kohaga. 15 kuud on möödunud ja tundud kaugelt vaadates muutumatu. Kui palju sa aga tegelikult arenenud oled?

Aeg pärast rallivõitu kujunes raskeks. Tänavu Sardiinias lõpetasime küll kolmandana, kuid rääkides käimasolevast hooajast, olen oma kiirusega väga rahul. Olen teinud mõne vea ning autoga sina peale saamine kujunes raskemaks, kui oleks osanud arvata. See on osa mängust. Jah, rohkem võite pole tulnud, kuid kui aus olla, siis see esimene võit tuligi liiga vara. See oli mullegi suur üllatus, et sain juba oma esimesel hooajal võidu kätte.