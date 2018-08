Räikkönen noris Rosbergi kallal: ei mõista tema otsust

Rosberg teenis 2016. aastal Mercedese meeskonnaga oma ainsa maailmameistritiitli kuninglikus vormelisarjas, kuid otsustas pärast seda karjäärile joone alla tõmmata. Peamine põhjus olevat see, et eesmärk ehk maailmameistritiitel sai raske tööga saavutatud ja motivatsiooni jätkamiseks enam polnud. Puhkama sakslane ei jäänud, sest asus peagi kanali Sky Sports juures tööle vormelieksperdina.

«Kui ta selgitas, miks ta lõpetab, siis arvasin, et see on lahe ja sain sellest aru,» sõnas Räikkönen oma elulooraamatu esitlusel. «Nüüd seisab ta seal mikrofoniga ja ma ei mõista, miks ta just nendel põhjustel karjääri lõpetas,» jätkas soomlane.