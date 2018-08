Klavani värske juhendaja: ma pole temaga veel kohtunud, aga räägitakse, et ta on hea!

«Ta on väga oluline mängija, kellel on väga palju kogemusi. Ma pole veel temaga kohtunud, aga mulle on öeldud, et ta on väga motiveeritud. Räägitakse, et ta on hea,» osutas Maran Klavani soovile rohkelt mänguaega teenida.

Maran rääkis pressikonverentsil, et klubi on teinud kõik endast oleneva, et meeskonda võimalikult palju värskeid nägusid tuua, ent ka tuumikut säilitada. «Oleme teinud head tööd. Meile on jäänud olulised mängijad, kuid oleme suutnud ka oma taset tõsta. Nüüd peame meeskonnaks kokku sulanduma, põhi on selleks hea.»

Esimese kohtumise peab Cagliari juba homme, kui kohaliku aja järgi kell 20.30 kohtutakse Empoliga. Esimene mäng tõelise suurklubi vastu toimub aga 16. septembril, kui võõrustatakse AC Milani.

Kes aga homme platsile pääseb, ei soostunud Maran veel avalikustama. «Mul on veel kahtlusi, pean veel mõned otsused tegema. Kas Klavan mängib? Mulle öeldi, et ta on valmis mängima. Ma ise veel ei tea seda. Minu valik on valida. Igal pühapäeval pean valima 11 mängijat pluss veel kolm. Aga peame meeles pidama fakti, et võidame või kaotame kõik mängud vaid selle põhjal, kuidas oleme nädala jooksul vaeva näinud,» filosofeeris ta.