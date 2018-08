Rahvarohkel Eesti Ööjooksul on uued võitjad

Sportliku poole ehk korralike resultaatide eest kandsid hoolt Eesti jooksuparemikku kuuluvad välejalad. 10 km distantsil noppis kindla võidu Mark Abner (Treeningpartner) ajaga 31.38. Talle järgnes teisena Konstantin Gamov (Second Wind) Peterburist 32.36-ga ja kolmandana mullune võitja Marti Medar (Treeningpartner) 32.36-ga.

Mark Abner võistles Rakveres esmakordselt ning piltlikult öeldes, tuli, nägi ja võitis. «Selles mõttes oli harjumuspäratu, et väga kõvasti oli šõud ja see hoidis tuju üleval,» lausus ta. «Igal pool oli palju rahvast, mis oli kihvt. Aitäh neile!»

Kolm kiiremat naist sama pikal distantsil olid Minna Kuslap (Jooksupartner) ajaga 38.02, Daana Suun (Sportland) 38.25 ning Liliana Torn (Täppsportlased) 38.53.

Minna Kuslap märkis, et neljandat korda Rakveres võistelnuna tõmbab teda ikka ja jälle Lääne-Virumaa keskusesse ööjooksule tagasi melu. «See on minu üks lemmikuid võistlusi üldse,» ütles Kuslap, lisades, et talle sobib võistelda hilisel kellaajal. «Raja ääres hüüti nimepidi, sõbrad olid ka kohal. Kõik oli väga äge.»

Poolmaratonis saavutas meestest esikoha Raivo Alla lõpuajaga 1:10.28, teiseks tuli Ülari Kais (Team Kaigas) 1:12.45-ga ning kolmandaks Jaanus Kallaste (Treeningpartner) 1:12.53-ga.

Sarnaselt meeste 10 km distantsi võitjaga sattus esmakordselt Eesti Ööjooksule osalema samuti tänavune poolmaratoni kiireim mees Raivo Alla. «Midagi paremat ei olekski osanud loota. Üks asi oli ilm ja teine see, et hoolimata pimedatest koridoridest, jagus rahvast jupp jupi kaupa tervele rajale,» kõlas tema finišijärgne kommentaar.

«Olen plaaninud küll varemgi tulla, aga ööjooks on alati olnud teiste jooksude vahe peal. Pigem olengi tahtnud tulla siia poolmaratoni jooksma,» kõneles ta.

Raivo Alla märkis, et tavaliselt sätib ta ennast sellisel kellaajal juba vaikselt kodus voodisse. «Ärkan tavaliselt hommikul enne kella kuut üles ja teen tööpäeva eel treeningu ära. Seetõttu oli see minu jaoks teistsugune kogemus. Võib arvata, et paljudele teistele samamoodi,» ütles Raivo Alla.

Naistest tuli 21,1 km pikalt distantsilt rõõmust pakatavana esimesena finišisse Kaia Lepik (Täppsportlased). Põhjust rõõmustamiseks oli küllaga - Lepik püstitas ajaga 1:22.34 isikliku rekordi.

Teiseks platseerus Sofia Emelianenko (Time4Run) 1:27.32-ga ja kolmandaks Silvia Suvi 1:28.30-ga

«Väga hästi jäin rahule ja täiesti juhuslikult tuli isiklik rekord samuti. Leppisime treeneriga kokku, et vaatame ja jooksen tunde järgi. Ta ütles, et kui jalas on isiklik, siis võid joosta. Rahulikult lasin, nägu oli naerul ja tunne oli tore,» kõneles Kaia Lepik. «Mulle meeldib ööjooks, sest olen ka ise õhtuinimene. Olen läinud staadionile lõigutrennegi tegema pärast kella kümmet õhtul. Mulle see täitsa sobib.»