Ragnar Klavan: ütlesin «ei» väga paljudele liigadele ja klubidele

«Klubide nimedest ei soovi rääkida, aga kolm tükki Inglismaalt, kaks-kolm Saksamaalt, ka Türgist, päris lõpus veel Itaaliast,» loetles Klavan. «Ütlesin kõigile neile ei. Cagliari oli ainuke, kellega olin valmis konkreetseks minema.»

Kui avalikkuse jaoks toimus kõik järsku ja ootamatult, siis Klavan tõdes, et lõpplahendus oli äkiline ka talle endale. «Sain teada päev varem kui kõik teised. Kõik toimus väga kiiresti, napilt enne üleminekuakna sulgumist jõudsime kõik tehtud.­»

Eesti parim jalgpallur ja koondise kapten tõdes, et klubivahetuse tingisid «paljud väikesed tegurid», millest olulisim kahtlemata soov teenida rohkem mänguminuteid kui Liverpoolis. «Kindlasti mitte peapõhjus, aga minusuguse jalgpallipensionäri jaoks oli teatav argument ka Itaalia soe kliima. Samuti Cagliari pakutud lepingu pikkus. Elukoht pole ka ju kõige hullem. Kokkuvõttes jooksis kogu kompott nii kokku, et see tundus karjääri praeguses etapis õige otsusena,» põhjendas Klavan.

«Uuringud ju kinnitavad, et oht Alzheimerisse ja dementsusesse haigestuda on oluliselt väiksem, mida rohkem keeli oskad. Samuti tulevad kindlasti kasuks hea toit ja punane vein,» muigas ta. Ent lisas tõsinedes: «Kõikjal, kus olen mänginud – välja arvatud poole Norra-hooajaga -, olen keele selgeks õppinud. Kindlasti teen nii mina, mu abikaasa kui ka lapsed samamoodi Itaalias. Pean kohaliku kultuuri austamist väga tähtsaks.»

«Mina soovisin lahkuminekut, mitte Liverpool.»

Klavan rõhutas, et Liverpool ei survestanud teda lahkuma. «Eks see, et mu müümises kiiresti kokkuleppele jõuti, midagi kavandatud rolli kohta näitas. Aga päris kindlasti polnud nii, et nad soovisid mu lahkumist. Üleminek sai teoks ikka seetõttu, et ma ise soovisin minna. Jalgpallis kord juba käivad asjad nii, et ühel päeval paistab päike ja järgmisel sajab vihma,» sõnas ta.

Veel täna tõmbab Klavan Liverpoolis asju kokku ning juba õhtul lendab Sardiiniasse. Vahepeal muret teinud vigastus on ületatud ja Klavan loodab, et saab Itaalia liiga teise vooru kohtumises Sassuoloha järgmisel pühapäeval juba debüüdi teha.

«Olen oma senise karjääri üle väga õnnelik ja uhke, mõistagi käib see ka kahe Liverpooli aasta kohta. Olen lähedalt näinud paljusid suuri ja erinevaid jalgpallikultuure. Tunnen heameelt, et nüüd lisandub sinna selgelt tõusuteel olev Itaalia liiga,» sõnas ta.

Samuti sel suvel Cagliari liitunud peatreeneri Rolando Maraniga pole Klavan veel vestelda jõudnud. Küll kuulis klubi kohta kiidusõnu kogenud horvaadilt Darijo Srnalt. Uuele väljakutsele läheb ta vastu usus ja lootuses, et õnnestub Cagliari soovide elluviimisele kaasa aidata.