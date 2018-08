Eesti U18 käsipallikoondis lõpetas EMi võidukalt

Kümmekond minutit vaheldus kas Eesti üheväravaline edu või viik, kuniks Mamporia 54. minutil kiirrünnakuga seisuks 19:17 tegi. Kohtumise lõpp oli närvesööv, ent Eesti edu käest ei andnud. 70 sekundit enne lõpuvilet tuli Theodoros Boskosi väravast 22:21, Eesti kasutas minutilist mõttepausi ja Nerut tabas paremalt äärelt. Kreeklaste lõpusekundi värav tegi seisuks 23:22.

«Mõlema meeskonna puhul paistis turniiriväsimus välja, eriti rünnakul,» arvas Eesti koondise peatreener Marko Koks. «Kahe kreeklasega me täna hakkama ei saanud, ent ise suutsime laiema rindega väravaid visata ja eks see oli ka üks võidu võti. Ning loomulikult mõlemad väravavahid – nemad tegid meil täna suurepärase partii.»

Turniiri kokkuvõtteks pani Koks meeskonnale hindeks tugeva kolme. «Päris seda kohta me välja ei mänginud, milleks võimelised oleme, aga pead norgu lasta ka pole mõtet. Võime ju tagantjärgi targutada, et kui Mathias Rebane olnuks turniiri algul terve, mis siis saanuks, aga erilist mõtet ma sel ei näe,» hindas peatreener.

«Kindlalt võib rahule jääda väravavahtide osaga ja ääremängijadki tegid kohati ägedaid asju. Võibolla tagaliini osas paistavad eksimused paremini silma, aga eks seal oli ka palju ebakindlust ja lihtsaid pallikaotusi. Üldiselt jäi ka koostöö joonemängijatega puudulikuks, aga meie suurim miinus on kindlasti mängijate individuaalne meisterlikkus realiseerimisel. Vaadates siin teisi tiime, on see ala, kus kõik peavad vaeva nägema,» lisas Koks.