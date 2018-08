Toyota spordidirektor: Tänak jätkab mulle südamevalu põhjustamist

«Ott jätkab mulle südamevalu põhjustamist, võttes punktikatsel viimast hoolimata sellest, et ta on liider. Õnneks jäi ta teele püsima,» rääkis ta WRC All Live eetris.

Siiski kinnitas soomlane, et on Tänaku ja Martin Järveoja edu üle uhke. Samuti kiitis ta kolmanda koha saanud Esapekka Lappit ja Janne Fermi.

«Ainus negatiivne asi täna on see, et kaotasime Jari-Matti. Aga Oti ja Esapekka esitused on silmapaistvad!»

Toyota hoiab tootjate arvestuses teist kohta, kaotades Hyundaile kõigest 13 punktiga.