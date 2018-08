Avo poja Markkuse heast mängust: eks me kodus räägime sellel teemal natukene

3:1 Eesti võiduga lõppenud mängu kohta olid endise Eesti peatreeneri kommentaarid järgmised: «See on individuaalse meisterlikkuse vahe. Eestil on mõnel mehel blokis käed rohkem koos ja kaitses tuuakse mõni pall rohkem üles. Neljandas geimiski kolm-neli lihtsalt palli, mille blokk oma pidurdamistöö ära teeb. Selliseid kalasid nagu tuleb. Need ongi need vahed, millega mäng võidetakse – kes on kiirema mõtlemisega ja individuaalne oskus.»

Eesti koondise kapten Kert Toobal jagas mängujärgses intervjuus kiidusõnu meie fännidele. « «See kvalifitseerus meie kodumänguks. Supersuur tänu meie fännidele. Oleme tekitanud päris mõnusa kamba, kes meiega kaasas käib. See on viirus, mis kasvab ja aina kasvab,» sõnas kaptenist sidemängija.

Lisaks rääkis Toobal, et Läti võttis kolmandas geimis riske, mis kandsid vilja. «Me kontrollisime mängu. Ilmselgelt ka kolmandas geimis oli kõik meie enda kätes, aga paar hetke lahendasime halvasti ja ei servinud sel ajal kõige paremini. Vastane võttis riske – õnnestus servil ja nii lihtne see ongi. Üldiselt olen päris rahul,» olid Toobali lühikommentaarid valiksarja avamängust.

Eesti koondise diagonaalründaja Renee Teppan sõnas, et kumbki meeskond ei suutnud üllatada. «Ma arvan, et üldpilt oli selline, nagu sisimas ootasin. Üle kivide kändude, aga kõik kontrolli all. Selge oli see, et ise andsime järgi ja kogu lugu. See suur saal tahtis harjumist, ühe korraliku trenni siin tegime. Homme oleks mäng parem olnud. Aga kogu meeskonna võit!» jäi Teppan rahule.