Mäkinen andis pärast Latvala katkestamist lubaduse

Toyota rallimeeskonna tiimipealik Tommi Mäkinen kinnitas Saksamaa rallil viibinud ajakirjanikele, et Ott Tänak on silmapaistev rallisõitja ning on tema üle uhke. Ent üks asi jäi soomlase hinge kriipima: miks ometi pidi Jari-Matti Latvala jälle katkestama?