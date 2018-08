Neuville: Ogier on iseendale valetamises päris tugev

Neuville sai Saksamaa rallil teise koha, Ogier tõusis neljandaks, kuigi laupäeval purunes tema Fordil rehv ning ta kaotas palju aega. Prantslane sõnas pärast 13. Kiiruskatset, et ei tea, mis juhtus, ent kinnitas, et tegu oli halva õnnega.

«Sebastien on endale valetamises päris tugev. Pildid ju kinnitavad, et seal oli kividega kontakti, siin ei saa ebaõnnest juttugi olla. Kui aus olla, siis see meenutab minuga eelmisel aastal juhtunut – vahe on vaid selles, et tema jäi rajele, mina katkestasin,» sõnas belglane portaalile La Dernière Heure.