Toobal Riiga tulnud fännide toetusest: loodan, et see on nagu väike viirus, mis kasvab

Võrkpallikoondise kapten Kert Toobal tänas fänne südamest. «See kvalifitseerus ikka kodumänguks. Supersuur tänu kõigile inimestele. Oleme tekitanud päris ägeda kamba, kes meiega kaasas käivad. Loodan, et see on nagu väike viirus, mis kasvab ja kasvab. Kui mängijad annavad omalt poolt selleks kõik, siis tuleb neid inimesi kindlalt juurde!»