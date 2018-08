Kas Ogier' liitumine Toyotaga on võimalik? Tänak: ju ta on kibestunud, et keegi talle konkurentsi pakub

Ogier on avalikult mõista andnud, et ta prooviks Toyota Yarist iga kell, kui vaid Tommi Mäkinen selleks loa annab. Sellest võib välja lugeda, et prantslane hindab Toyota edusamme.

MM-sarja üldarvestuses Ogier' kannul olev Ott Tänak nõustub, et kui nende head tulemused Ogier'le piltlikult öeldes varba peale astuvad, on Toyota arenenud õiges suunas. «Ju ta on siis mingil määral kibestunud, et keegi talle konkurentsi pakub,» ütles Tänak.