Margus Hunt võitleb ametikõrgenduse nimel

Kohaliku ajalehe Indianapolis Star hinnangul on Hundil käimas võitlus ametikõrgenduse eest - nimelt võib ta edukate esinemiste korral täna ja järgmises kahes kontrollmängus tõusta põhihooajaks Coltsi esimeseks valikuks parema äärekaitsja positsioonil.

«Algkoosseisu kuuluva parema äärekaitsja koha nimel peavad võitlust kolm meest. Margus Hunt on viimasel ajal end heast küljest näidanud, John Simon oli treeninglaagri jooksul stabiilseim ja Tarell Basham on pingereas viimase nädalaga tahapoole kukkunun. Aga praegu paistab, et igaüks neist võib algkoosseisukoha endale saada,» kirjutas ajaleht.