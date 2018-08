Inglismaa esiliiga meeskond võttis kasutusele huvitava meetme, et saavutada vastaste ees eeliseid

Nimelt värvis Norwichi meeskond oma staadionil külalisvõistkonna riietusruumi roosaks. On teaduslikult tõestatud, et roosa värv alandab testosterooni taset ja sellisel värvitoonil on inimeste jaoks rahustav efekt.

«Roosal värvil on efekt mitte lihtsalt tema värvitooni pärast, vaid tegelikult seostub see lapsepõlve mälestustega, mis omakorda viivad testosterooni taseme alla ja rahustavad inimesi. Kui see toimib, võib meeskonna peatreener seda taktikaliselt ära kasutada ja sellest väikese eelise saada,» vahendab BBC spordipsüholoogi Alexander Latinjaki sõnu.