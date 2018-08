Liverpooli peatreener Klopp ähvardas võidumängu ajal oma ründajat maha lüüa

Liverpooli võidumängus avas skoori James Milner, kes realiseeris esimese poolaja viimastel sekunditel penalti, mille oli teeninud Liverpooli eelmise hooaja suurim väravakütt Mohamed Salah. Teise värava autoriks oli Sadio Mane kes pika jooksu üle väljaku lõpetas stiilse väravaga. Nii on Liverpool kahe mänguga kogunud maksimaalsed kuus punkti.

Klopi käest uuriti pärast mängu ka seda, kas meeskond on sel aastal tiitlikandidaat. «Praegu on selle jaoks ikka väga vara. Ma ei suudaks hetkel sellest vähem hoolida, kui ma hetkel teen. Hetkel pärast kahte mängu on ilmselgelt liiga vara mingisuguseid järeldusi teha. Te võite arutada, mis te tahate, aga tehke seda ilma meieta,» vahendab BBC Klopi sõnu ajakirjanikele pärast võidukat mängu.