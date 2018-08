Manchester Unitedi juhtkond ei planeeri Mourinhot vallandada

Väga paljude ekspertide arvates on just Mourinho see, kes on järgmine inglismaa kõrgliiga peatreener, kes vallandatakse. Potentsiaalselt nähti parima asendusena sellele kohale just prantslast. Pärast 2:3 kaotust Brightonile sai Mourinho eriti suure hulga kriitika osaliseks.