Rehvi lõhkunud Ogier: rehv ei purunenud vastu kivi sõites

«Me teame kõik kui keeruline on Panzerplatte kiiruskatse. Sel korral ei õnnestunud meil seal kõik nii, nagu me seda soovinud oleksime. Ma sõitsin sõidujoones, ei teinud midagi muud moodi kui tavaliselt ja vaatamata sellele purunes meie autol rehv,» kirjutas Ogier oma kodulehel.

«Pärast informatsiooni nägemist ekraanilt olin šokeeritud ja ei suutnud olla nii keskendunud kui oleksin pidanud. Sõitsin vastu ühte kivi sisekurvis enne seda kui peatusime. Õnneks sõitsin vastu kivi sama rehviga, mis juba varem puruks oli. Sain selleks hetkeks juba aru, et võidu peale me enam ei sõida,» sõnas Ogier.

«Pärast pettumust valmistanud Soome rallit suutsime näidata head kiirust. Kokkuvõttes siiski ei läinud asjad meie jaoks nii, nagu me ise oleksime soovinud. Tulemus valmistab tõelist pettumust. Hetkel on sellega keeruline leppida, aga see on üks osa mängust. Nüüd peame suutma vaadata tulevikku. Ees ootab Türgi ralli, mis on kõigi jaoks uus ja saab olema raske katsumus,» võttis Ogier' olukorra MM-sarjas kokku.