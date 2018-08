Sergio Perez: kolme meeskonna valitsemine rikub vormel 1 sarja mainet

Viimastel aastatel on võitude peale sõitnud vaid kolm meeskonda – Red Bull, Mercedes ja Ferrari. Seejärel tulevad kõik teised, kes võitlevadki puhtalt selle nimel, et olla teistest sõitjatest parimal positsioonil. Teoreetiliselt sõidab suurem hulk sõitjaid eesmärgiga tulla seitsmendale kohale.

Vormel 1 sarja hübriidide ajastu saabumine on viinud ennast sinna maani, kus vahed tulevad sisse nii autode võimekusest kui ka puhtalt meeskondade rahalistest võimalustest. «Olukord on väga keeruline. Rahaliste võimaluste erinevus on hetkel nii suur, et kui me lähme niiviisi üle uue generatsiooni autodele, siis muutuvad vahed tohututeks,» rääkis Force India piloot Perez.

»Meil lihtsalt ei ole isegi lootust võidu peale sõita. Viimased neli või viis aastat on olnud Vormel 1 sarjas kaks erinevat kategooriat. Ühes sõidavad esimesed kolm võistkonda ja siis tuleme meie kõik järgi. Hetkel räägitakse meie hulgas, et ma võitsin sõidu juhul, kui lõpetatakse tagumiste meeskondade arvestuses esimesena. See ei tohiks nii olla, see lõhub sporti,» rääkis Perez.

Ka Haasi piloot Kevin Magnussen räägib, et tema eesmärk on olla Vormel 1 sarja «teise liiga» kiireim sõidumees, sest esimese kuue sõitjaga ei ole võimalik konkureerida. «Ma teen selle teise liiga asja enda jaoks peas küllaltki suureks, aga mul on vaja ennast kuidagi motiveerida. Olen lasknud esimesel kolmel võistkonnal oma teed minna ja keskendun nüüd oma tugevuste meeskondade vastu sõitmiseks,» lausus Magnussen.