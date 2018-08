Lõuna-Eesti rallile on startimas 79 võistluspaari

Numbri all kaks saab lähte Egon Kaur, kes oma Ford Fiesta proto autol esimese stardi tegi just aasta tagasi Lõuna-Eesti rallil. Äsja 31.sünnipäeva tähistanud mehe kõrval võtab pärast rohkem kui aastast pausi taas koha Silver Simm. Ka järgnev auto stardirivis on Ford Fiesta proto. Selle roolis võtab teist korda sel hooajal sisse koha Roland Murakas ning tema kaardilugejaks on Kalle Adler.