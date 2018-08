Šved lükkas NBA klubide pakkumised väikse palganumbri tõttu tagasi

Švedist olid huvitatud New Orleans Pelicans, Minnesota Timberwolves, Memphis Grizzlies ja Phoenix Suns, kuid neist parima pakkumise eest oleks venelane teeninud „vaid” neli miljonit dollarit aastas.

«Parim pakkumine toonuks Švedile sisse neli miljonit, kuid lauale pandi ka kaks miinimum palgaga lepingut,» sõnas Švedi agent Obrad Fimic. «Me tahtsime aastast lepingut, aga seda meile ei pakutud. Pealegi on Šved väärt kaks korda suuremat palka kui neli miljonit dollarit. Švedil on Himkiga kehtiv leping ka hooajaks 2019-2020, kuid vaatame kõik NBA pakkumised hoolikalt üle. Siiski peavad nad välja tulema kopsakamate pakkumistega kui need mis praegu.»