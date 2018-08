Õpetlik lugu: Kontaveit kaotas liigse emotsionaalsuse tõttu punkti ja geimi takkapihta

Anett Kontaveit pakkus New Haveni tenniseturniiril vastu tahtmist omapärase õppetunni kõigile tennisemängijatele, mille moraal võiks olla lihtne: punkt on läbi alles siis, kui ta on läbi! Ning emotsioonid on küll vajalikud ja isegi head, kuid neid peab oskama õigel hetkel kontrollida.