Barcelona külmutab karjääri lõpetanud legendi särginumbri

Navarro kandis Barcelonas mängides särki numbriga 11. Barcelona särgis veetis Navarro kokku 20 aastat. Oma karjääri alustas ta just Barcelonas, mängides klubis 1997-2007. Seejärel mängis hispaanlane aasta NBA-s, Memphis Grizzlies'e võistkonnas, ent siis naasis Barcelonasse, kus mängis lõppenud hooajani välja.

Navarro tuli Barcelona särgis kaheksal korral Hispaania meistriks ning lisaks ka kahel korral Euroliiga võitjaks. Lisaks sellele on ta võitnud ka Hispaania koondise kooseisus 2009. ja 2011. aastal Euroopa meistritiitli ning 2006. aastal maailmameistritiitli. Olümpimängudelt on Navarrol ette näidata kaks hõbemedalit ja üks pronks.

Individuaalselt on Navarro samuti suutnud saavutada praktiliselt kõik autasud, mida võimalik saavutada on. 2009 oli ta Euroliiga kõige hinnatuim mängija (MVP), 2011. aastal Euroopa meistrivõistluste MVP. Aastal 2014 lisati ta Euroliiga legendide hulka. Lisaks on ta oma nimele kirjutanud lõputul hulgal erinevaid rekordeid nii Hispaanias kui ka Euroliigas.