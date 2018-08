Balti jalgpalliliidud asuvad üheskoos kihlveopettuste vastu võitlema

«Juba esimesel kohtumisel näitasid kõik töörühma liikmed olulisi nurki nagu visioon, ideed ja valmidus arendada Balti riikide jalgpalli. Alustame protsessi vastastikuse mõistmise ja koostöö positsioonilt, mis on alus projekti ja tegevuste elluviimiseks. See toob suurt lisaväärtust Baltikumi jalgpallile. On väga inspireeriv näha naaberriikides nii avatud mõtlemisega kolleege, kes on valmis jagama kogemusi ja ideid,» ütles Läti alaliidu juht Kaspars Gorkšs.