Kuue varbaga seitsmevõistleja suur mure - puuduvad sobivad võistlusjalatsid

Barman on kergejõustikus jõudnud väga korralikule tasemele vaatamata sellele, et on sündunud kuue varbaga. Neli aastat tagasi Aasia mängudel debüüdi teinud Barman lõpetas noorukina võistluse tubli viienda kohaga. Hetkel on taas käimas Aasia mängud ning sel korral on 21-aastast kergejõustiklast vaevamas tõeline probleem, kuna sobivad jalanõud lihtsalt puuduvad.

«Enne selliseid tähtsaid mänge on minu suurimaks probleemiks see, et mul ei ole kuskilt saada sobivaid jalatseid kõrgushüppe tarvis. Siiani pole ma kunagi pidanud ise jalanõusi spetsiaalselt tellima, varem sobis mulle üks mudel, aga neid kahjuks enam Indias ei leidu. Mul on üks vana paar selliseid alles, võistlen ilmselt nendega,» vahendab Irishexaminer Barmani probleemi.

Kohalike tootjate jalatsid ei olnud piisavalt head, niiet Barman proovis paljude erinevate tootjate naelikuid, enne kui mõistis, et peab leppima tavalises suuruses pakutavate toodetega. Kuna Barmani jalg on laiem, siis iga liigutus tavaliste jalatsite sees teeb valu.

«Selline probleem on mul olnud sünnist saati ning ma arvan, et ma pean sellega ilmselt elama ka oma elu lõpuni. Mõned inimesed on selliseid operatsioone küll teinud, aga mina pole selles nii kindel. Hetkel keskendud Aasia mängudele ja hiljem mõtlen selle peale,» lubas Barman.

Ka treener Subhas Sakar on teinud kõik pingutused, et vajalikke jalatseid leida: «Tegime kõike mida suutsime. Proovisime kohalikku toodangut, kuid need olid halva kvaliteediga ja toetuspunktid olid valed. Seejärel uurisime naelikuid ka inimestelt, kes töötavad parasportlastega, kuid abi me ei saanud.»