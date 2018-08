Kaugushüppe olümpiavõitja siirdub uljalt trekisõitu: kukkumisi ma ei karda!

Rutherfordi on pikka aega vaevanud hüppeliigesevigastus, mille tõttu 31-aastane kaugushüppaja teeb oma kergejõustikukarjäärile lõpu. See aga ei tähenda, et Rutherford spordist täielikult taanduks, vaid britt üritab saada professionaalseks trekisõitjaks.

«Ma olen olnud alati hea, kui on vaja olla kiire või jõuline. See on ka põhjus, miks ma kaugushüppaja olin. Ma ei karda kukkumisi, nii et miks mitte proovida midagi uut pärast karjääri lõpetamist?» arvas Rutherford.