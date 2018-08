Venno «duellist» Teppaniga: treener otsustab ja vastutab

Tänases kodumängus Iisraeliga olid aga rollid vastupidised: Venno oli platsil esimesest vilest viimaseni ja Teppan sai täispuhkepäeva. «Pärast mängu Riias ütles Gianni (peatreener Gheorghe Cretu – toim) mulle kohe, et Iisraeli vastu alustan mina. Arvan, et oleme üsna samal tasemel mehed – konkurents on sarnane mõne tugeva liiga klubi omale. Ega treeneril ole ka lihtne taolistes olukordades parimat lahendust leida. Aga tema otsustab ja ka vastutab. Praegune lahendus – mäng kummalegi – ei ole minu arvates üldse halb,» mõtiskles Venno.

Koondise abitreener Rainer Vassiljev märkis Venno-Teppani teema kohta: «Kui sul on kaks niivõrd kõval tasemel diagonaali, on see ainult luksus. Kuna Riias mängis Renee, oli teada, et vastane valmistub rohkem tema vastu mängimiseks. Seepärast alustasime täna Oliveriga. Ta oli platsil lõpuni välja, sest Renee pole kindlasti seda masti mängumees, kellele peaks lihtsalt niisama moe pärast minuteid andma. Minu arvates kõik toimis.»