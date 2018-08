Warholm püstitas rahvusrekordi distantsil, kus Bolt on maailma kolmas mees

Warholmi tulemus 32,69 on maailma mastaabis tänavuse hooaja neljas tulemus, Euroopa hooaja edetabelis annab see aeg talle teise koha. 300 meetrit on sel hooajal kõige kiiremini jooksnud Botswana jooksja Isaac Makwala (31,77), Euroopa edetabelit juhib belglane Robin Vanderbemden (32,44).