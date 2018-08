Konkurentidega piike murdev vormel 1 võistkond saab hooaja keskel tõenäoliselt uue nime

Eelmisel nädalal selgus, et senistelt omanikelt võistkonna välja ostnud ärimehe Lawrence Strolli juhitav konsortsium ei saanud kahe nädala jooksul vajalikke dokumente korda. Põhjuseks on seniste omanike Vijay Mallya ja Sahara Groupi juriidilised probleemid. Tehingu kinnitamiseks oli vaja 13 India panga nõusolekut, lisaks esitas oma võlanõude joogikompanii Diageo, kellele Mallya on võlgu suurema summa, vahendab Autosport.

Samuti võistkonda osta soovinud Urakali väitel viidi müügitehing läbi seadusi rikkudes. Läinud nädalal muutis Stroll ostutaktikat ning omandas tiimi vara ehk autod, Silverstone'is asuva tehas, kogu sealse varustuse ja üldse kõik, mida võistkonna tööshoidmiseks vaja. Osalejakoht vormel 1 sarjas kuulub aga ametlikult endiselt administreerimise all olevale Force Indiale, ehkki neil pole enam füüsilisi varasid.

Osalejakoht on iga võistkonna müügi puhul väga hinnaline, kusjuures Renault, McLaren ja Williams on juba teinud samme, et blokeerida uuele tiimile varasemate Force Indiale kuuluvate auhinnarahade väljamaksmine. Omal moel muutis nende käik aga Strolli elu isegi kergemaks, sest nii on tal lihtsamgi puhtalt lehelt alustada.

Vana osalejat uue tiimiga asendades tuleb läbida keerukas protsess ning kaasata lisaks FIA reeglitele sellesse ka Concorde'i leping ehk sisuliselt paluda teiste tiimide nõusolekut. Üks juriidiline konks puudutab näiteks seda, et vormel 1 sarja osalemistaotluse peab esitama riiklik alaliit. Seni oli selleks India autospordiliit, kuid Strolli veetavat võistkonda ei seo nendega enam miski.

Seni valmistub tiim aga tasapisi uueks ajastuks. Belgias lubab FIA nad tõenäoliselt siiski eriloa alusel rajale, kolmapäeval eemaldati aga Spa raja ääres seisnud tiimiveokitelt usinalt Kingfisheri ja UB Groupi ehk Mallyaga seotud firmade kleebiseid...