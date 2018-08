Hirmkõva Serbia tahab tulla Eesti vastu koguni viie NBA tähega

Viis ookeanitagust pallurit on Sacramento Kingsis mängivad Nemanja Bjelica ja Bogdan Bogdanovic, Los Angeles Clippersi ridadesse kuuluvad Miloš Teodosic ja Boban Marjanovic ning Denver Nuggetsit esindav Nikola Jokic, vahendab portaal Sportando. Kui NBA hooaja keskel on sealsete meeste koondisesse saamine praktikas lootusetu, siis septembris, kui NBA klubide hooajaeelsed treeninglaagrid pole veel alanud, on see asjaolude kokkulangemisel võimalik. Näiteks Marjanovic on seni käinud suvistes valikmängudes koondist abistamas.