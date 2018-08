Hispaania tippjalgpallurid ähvardavad pealesunnitud USA-reisi tõttu streigiga

Peale Busquestsi ja Ramose olid veel kohal näiteks Realis mängiv Nacho, Barcelona kaitsja Sergi Roberto, Leo Baptistao Espanyolist, Bruno Villarrealist ning Madridi Atletico mängijad Koke ja Juanfran. «Probleemiks on terve mõistuse puudumine. Sellise ajakava puhul võidab vaid jalgpallieksport – keegi ei arvesta mängija ega ammugi mitte fännidega,» sõnas Aganzo. «See asi tuleb koda ajada. Praegu sõlmiti 15 aastaks leping, mille kohta mängijate arvamust isegi ei küsitud.»

Ent kas tõesti võib oodata mängijate streiki? «See on äärmus, kuhu me püüame mitte sattuda. Aga kui muud üle ei jää, oleme valmis lõpuni minema,» lubas Aganzo, kelle sõnul mängijad kohtuvad uuesti septembris.

Eelmisel nädalal vastas La Liga BBC küsimuse peale, kas USAs hakatakse tõesti liigamänge mängima, et nad «ei saa kinnitada mänge, meeskondi, kuupäevi ega hooaega». Pärast mängijate kogunemist teatas liiga juhtkond, et kohtub AFE liikmetega «sobival moel, et arutada väljaspool Hispaaniat peetavate liigamängude võimalikkust».