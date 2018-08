Postimehe video: Kontaveit õnnitles kaotuse järel vastast sooja kallistusega

Kontaveit ja Puig on nimelt head sõbrannad, kes mängisid näiteks tänavusel Wimbledoni turniiril koos paarismängu. Vaata lisatud videost New Haveni turniiri kohtumise tipphetki!

Juba esmaspäeval tehakse aga algust aasta viimase suure slämmi turniiri ehk US Openiga, kus Kontaveidil on tänu maailma edetabeli 28. kohale põhitabelis asetus ehk ühegi teise asetatud mängijaga ta avaringis kokku minna ei saa. US Openi põhitabel loositakse täna õhtul Eesti aja järgi kell 21.