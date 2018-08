Otsepilt: purjetamise Eesti meistrivõistlused jätkuvad olümpiasportlaste osavõtul Lohusalus

Optimisti klassis on seni peetud kuue etapi tulemusena liidrikohal Andrias Sepp. Sama punktisummaga on teisel kohal Mia Marin Lilienthal. Optimistide stardis on ka Zoom8 MMi kuldmedali omanik Angeliina Maria Isabel Õunap. Zoom8 klassis on üldarvestuses hetkel esimene Aleksander Kuusik ning Laser 4.7-s Hendrik Holtsmann. Laser Radial klassis on hetkeseisuga esimesel positsioonil Keith Luur.