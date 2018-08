Kreek jätkab ilmselt Prantsusmaa esiliigas: tuleb see aasta ära kannatada

«Leping on olemas ja rahanumbrid enam-vähem paigas. Muud tingimused pole praegu veel paika pandud, aga arvatavasti jään sinna,» sõnas Kreek rahvuskoondise juures olles Postimehele. «Tuleb see aasta ära kannatada ja pärast edasi vaadata, kui siin viimasel hetkel ei tule juhuslikult mingisugust ulmepakumist,» lisas viimased kuus hooaega Prantsusmaa pealinna esiklubis mänginud 32-aastane Kreek.

«Kolm tempomängijat, neist ameeriklase jätkamine on veel lahtine, ja üks vastuvõtja. Ülejäänud mehed tulevad uued,» andis Kreek mõista. «Niimoodi seal klubis need asjad käivad – aasta-kahe kaupa on kogu aeg suured vahetused. Pariis on hea hüppelava ja kui teed hea hooaja, siis klubi maksevõimed saavad mingil maal otsa ja minnakse suuremat raha jahtima.»