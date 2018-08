Karistuse tõttu peab 25 tabamusega kõrgliiga väravaküttide pingerida juhtiv Liliu vahele jätma kohtumise Pärnu Vapruse (25. august), Viljandi Tuleviku (28. august), FC Flora (2. september) ja Tartu Tammekaga (14. september). Eriti valus on Kalju jaoks muidugi kohtumine Floraga, kes on tabeliliidri lähim jälitaja ja suurim ohustaja.

Nõmme Kalju abitreener Sergei Terehhov ütles Postimehele, et Liliu lükkas distsiplinaarkomisjonile antud selgituses etteheited tagasi. «Mängija ütles, et ei ole teinud,» sõnas Terehhov.

Liliu eemalejäämine neljast mängust on Kalju jaoks suur hoop, möönis Terehhov. «Viimane mäng Paidega (Kalju võitis 3:0 tänu Liliu kaabutrikile – toim) näitas, mida tema eemalejäämine meeskonnale tähendab. Arvan, et mingil määral just sellepärast selline otsus tehtigi. Selle video põhjal neli mängu! Esiründajale! Muidugi mõjutab.»