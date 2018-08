Fernando Alonso lükkas tagasi Red Bulli pakkumise

Kui Alonso oli pakkumisest loobunud, sõnas Red Bulli tiimipealik Christian Horner augusti alguses, et hispaanlane on keerulise natuuriga inimene. «Austan Fernandot, sest on ta suurepärane roolikeeraja, kuid raske iseloomuga,» ütles Horner. «Ta on igas võistkonnas tekitanud kaose, kus on sõitnud. Meie prioriteediks on investeerida noortesse sõitjatesse, mitte eelistada karjääri lõpusirgel olevaid piloote.»