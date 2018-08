Otsitakse kompromissi: Force India võib kaotada kõik punktid

Pankrotiohus olnud Force India tiimi ostis Kanada miljardär Lance Stroll, kuid meeskonnal puudub hetkel litsents. McLaren, Williams ja Renault on selle vastu, et Force India saaks vanade omanike poolt teenitud punktide eest boonusraha.

Praegu otsitakse kompromissi, et Force India võiks uue nime all välja tulla. Üheks variandiks on see, et meeskond alustaks Spas puhtalt lehelt ehk kõik senised punktid nullitaks.