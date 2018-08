Ründaja süljelärakas võib Kaljule minna maksma miljon eurot

2008. aastal bravuurselt meistriliiga ukse lahti löönud Nõmme Kalju on Eesti jalgpallimeistriks tulnud vaid korra – 2012. aastal. Nii enne kui ka pärast seda on alati midagi viltu läinud või puudu jäänud. Aga tänavu on esindusmeeskonnas asjad õnnestunud ja hooaja viimase kolmandiku hakul on Kalju Premium liiga liider.